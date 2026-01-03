Более 100 украинских БПЛА атаковали российские регионы

03 января 2026, 23:55

Минобороны: Силы ПВО сбили более 100 украинских беспилотников над Россией

Фото: iStock/Terry Papoulias

Украинские беспилотники в течение семи часов пытались атаковать регионы России. Нападение отражали местные системы противовоздушной обороны (ПВО).





Согласно информации Минобороны РФ, большую часть БПЛА российские военные сбили над территорией Брянской области – 44. По 18 целей средства ПВО ликвидировали под Калугой и над Московским регионом. Ещё пять беспилотников сбили в границах Тульской области и по четыре над акваторией Азовского моря, в Крыму и под Орлом.



«Три – над территорией Ростовской области, по одному – над Курской, Тверской областями и Краснодарским краем», — говорится в сводке МО РФ.