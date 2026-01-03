Над городом России слышатся взрывы

03 января 2026, 22:09

Shot: Над Орлом в России слышатся взрывы

Фото: istockphoto/RamonCast

Вечером в субботу, 3 января, в Орле слышатся взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.