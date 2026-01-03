Над городом России слышатся взрывы
Shot: Над Орлом в России слышатся взрывы
Вечером в субботу, 3 января, в Орле слышатся взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.
По их словам, около 20:50 раздались громкие звуки — всего насчитали примерно пять взрывов. Их слышали в южных и центральных районах города. Также в районе села Шахово очевидцы заметили в небе вспышки и сообщили о звуке мотора.
Предварительно, речь может идти об атаке БПЛА ВСУ. По данным источника, работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы.
Официальных сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Читайте также: