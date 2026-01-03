Трамп: сложностей между Россией и США в связи с операцией в Венесуэле не будет
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, что не рассчитывает на осложнения в отношениях с Россией после американской военной операции в Венесуэле.
Отвечая на вопрос о том, как произошедшее может повлиять на контакты Вашингтона со странами, имеющими интересы в Венесуэле — в частности с Ираном, Китаем и РФ, — Трамп отметил, что с Москвой «удастся урегулировать все вопросы».
При этом он добавил, что другие государства, заинтересованные в венесуэльской нефти, смогут приобретать ее у США.
Ранее Трамп также продемонстрировал фотографию захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
