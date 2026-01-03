Группу украинских беспилотников уничтожили на подлёте к Москве

03 января 2026, 23:28

Собянин: ПВО сбила 16 летевших на Москву беспилотников

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Вооружённые силы Украины предприняли очередную попытку атаковать Москву беспилотниками. Первое сообщение о нарушении воздушного пространства пришло вечером в 19:37 по мск.





Его в своих социальных сетях опубликовал мэр столицы Сергей Собянин. В течение следующих нескольких часов градоначальник регулярно рассказывал об уничтожении БПЛА. В общей сложности силы противовоздушной обороны за 3 января отразили атаку 18 беспилотников, пытавшихся атаковать Москву.



«Отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем сообщении Собянина в Телеграм-канале.