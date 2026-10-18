Более 1000 БПЛА сбили этой ночью над Россией
Система ПВО перехватила 1015 вражеских БПЛА над территорией России в ночь с 17 на 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере Max.
Массированная атака велась с 20:00 субботы до 08:00 воскресенья и отражалась в 16 регионах страны. Речь идет о Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также о Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, беспилотники сбивали над акваторией Черного моря.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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