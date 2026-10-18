Более 1000 БПЛА сбили этой ночью над Россией

18 октября 2026, 09:26

Над Россией сбили 1015 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Система ПВО перехватила 1015 вражеских БПЛА над территорией России в ночь с 17 на 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере Max.