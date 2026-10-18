Раскрыты последствия атаки беспилотников на Ленобласть
В ночь на 18 октября над Ленинградской областью сбили 135 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
По его словам, обломки одного БПЛА упали на многоквартирный жилой дом в Гатчине. В Новоселье и Ломоносовском районе повреждения получили 55 припаркованных автомобилей.
Также в ряде районов произошло аварийное отключение электричества, сейчас специалисты проводят восстановительные работы. Без света остались 50 многоквартирных домов, где проживают около 20 тысяч человек. Также в зоне отключения оказались две трансформаторные подстанции в Янино.
Всего в результате атаки на регион пострадали четыре человека. Во Всеволожском районе после падения обломков беспилотника на жилой дом начался пожар. Находившихся внутри женщину и троих детей госпитализировали с симптомами отравления угарным газом.
Ранее сообщалось о еще одном падении БПЛА на жилой дом в Ленобласти.
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