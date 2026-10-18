Рубио рассказал об отсутствии у Украины доступа к военной системе Starshield

18 октября 2026, 03:16

Фото: iStock/sb2010

Украина не имеет доступа к военной системе спутниковой связи Starshield. Об этом 17 октября заявил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио. Его слова передает ТАСС.





Рубио подчеркнул, что Starlink остаётся коммерческим продуктом и регулируется соответствующим образом, а Starshield — это оборонная разработка, которую применяют американские военные. Киев запрашивал доступ к этой системе, чтобы наносить удары вглубь России.



Обсуждение этого вопроса продолжается. США уточняют информацию о том, как именно Украина хотела бы использовать Starshield.



«Сейчас у них нет доступа (к военной системе спутниковой связи)», — уточнил Рубио.