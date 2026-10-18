Собянин сообщил об уничтожении 76 БПЛА на подлёте к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ сбили 76 беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Средства ПВО всю ночь активно сбивают БПЛА ВСУ. В 01:19 по московскому времени стало известно о ликвидации 11 украинских дронов, через час — о перехвате еще 25. К настоящему моменту количество сбитых беспилотников достигло 76.
Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях на земле не поступало.
Ранее госсекретарь США и помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что Украина не имеет доступа к военной системе спутниковой связи Starshield. Подробности читайте здесь.
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