Более 1300 беспилотников сбили этой ночью над Россией
Этой ночью система ПВО перехватила 1336 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем канале в мессенджере MAX.
Как отметили в ведомстве, массированной атаке подверглись 16 регионов страны, Речь идет о Московской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. Беспилотники также сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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