Более 1300 беспилотников сбили этой ночью над Россией

16 ноября 2026, 09:05

Минобороны: за ночь над Россией сбили 1336 беспилотников ВСУ

Фото: iStock/e-crow

Этой ночью система ПВО перехватила 1336 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем канале в мессенджере MAX.