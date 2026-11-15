В Курской области в результате удара ВСУ пострадала женщина — Хинштейн
В результате удара украинских формирований по селу Курской области ранение получила 59-летняя женщина. Об этом в Макс сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По словам главы региона, у пострадавшей диагностировали акубаротравму, ей оказали первую помощь. Кроме того, в результате атаки повредило фасад, остекление и забор одного из домов.
Ранее над Севастополем бойцы ВС РФ сбили БПЛА. Воздушная тревога длиласть примерно десять минут. Огневые группы отразили атаку противника.
Кроме того, публиковались последние новости СВО на 15 ноября. Российские войска ведут активные действия на основных направлениях.
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