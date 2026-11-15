В ЛНР завершили спасательные работы после удара ВСУ по жилому дому — Пасечник
Спасательные работы на месте удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Лисичанске завершены. Об этом в Макс сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
В результате атаки произошло обрушение крыши и перекрытий одной из квартир. При разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшей пожилой женщины.
Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России из-под завалов удалось спасти мужчину — его госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь. По словам Пасечника, все необходимые службы и местные власти задействовали в ликвидации последствий и оказании помощи жителям дома. Ранее глава республики сообщал об ударе БПЛА ВСУ по этому жилому дому.
Перед этим в Курской области в результате украинского удара пострадала женщина. У нее диагностировали акубаротравму.
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