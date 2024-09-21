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Более 15 тысяч бойцов потеряли ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли более 15 650 военных и 124 танка за время боёв в Курской области
21 сентября 2024, 14:13
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинская армия за время боевых действий в Курской области потеряла свыше 15 650 военнослужащих и 124 танка. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Помимо этого, на Курском направлении ВСУ в ходе боевых действий с ВС РФ потеряли 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 95 бронетранспортёров, 57 боевых машин пехоты (БМП).

Также сообщается о 29 уничтоженных установок реактивных систем залпового оня (РСЗО), включая восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства.



Кроме того, российским военным удалось подбить 30 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), семь радиолокационных систем (РЛС) контрбатарейной борьбы и две РЛС ПВО.

В российском оборонном ведомстве отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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#курская область
В Крыму оценили отношение ЕС к украинским беженцам
Депутат Константинов: в ЕС к украинским беженцам относятся как к мусору
21 сентября 2024, 14:31

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в странах Евросоюза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят поскорее избавиться. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Константинова, подобное отношение к своим подданным и у предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Глава крымского парламента подчеркнул, что представители западных государств практически не скрывают, что им не жалко ни Украины, ни ее граждан.

Прекратить этот геноцид может только победа России, добавил Константинов. Он заключил, что иного шанса сохраниться на своей земле у украинцев попросту нет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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Почти 200 вражеских бомб, ракет и беспилотников сбила российская ПВО за сутки
Минобороны: ПВО сбила 177 БПЛА, 6 ракет «Нептун, 3 авиабомбы Hammer и 10 HIMARS
21 сентября 2024, 14:24

Фото: iStock/Aterrassi

Российские комплексы ПВО сбили 177 украинских БПЛА, шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые авиабомбы Hammer, 10 снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что такое количество вражеских атак было отражено только за последние сутки.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в публикации министерства.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ начали перебрасывать в Курскую область новые подразделения из-за высоких потерь личного состава и техники. По его словам, пока что тяжело сказать, откуда идет переброска сил — с западной части Украины или с других участков линии боевого соприкосновения.

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#всу
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#ракета
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#бомба
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Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника в ДНР
Залужный сообщил о гибели полковника ВСУ Александра Никитюка в ДНР
21 сентября 2024, 14:18

Фото: iStock/Iryna Imago

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника полковника ВСУ Александра Никитюка.
Ранее украинские издания и местные Telegram-каналы писали, что он погиб в пятницу, 20 сентября, в ходе ракетного удара ВС РФ в подконтрольной Украины части ДНР. Отмечается, что он был ликвидирован в населённом пункте Доброполье Покровского района.

Отмечается, что российские войска нанесли точный удар по зданию гостиницы «Алексия» с помощью ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) С-300. Никитюк и другие украинские военные механизированной бригады ВСУ находились в момент прилёта в здании.

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ВСУ из-за больших потерь перебрасывают подразделения на Курское направление
Алаудинов: ВСУ перебрасывают на Курское направление подразделения из-за потерь
21 сентября 2024, 14:06

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ перекидывают на Курское направление дополнительные подразделения из-за больших потерь. Об этом в беседе с ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он подчеркнул, что украинские войска действительно понесли большие потери на этом участке фронта, в результате чего им пришлось заводить больше разных подразделений.

При этом Алаудинов добавил, что сложно понять, откуда осуществляется переброска военных – из Западной Украины или с других направлений фронта.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли большие потери в районе Суджи. Также он рассказал о состоянии ВС РФ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#апти алаудинов
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Минобороны России назвало потери ВСУ за сутки
Минобороны России: за последние сутки ВСУ потеряли до 2150 человек
21 сентября 2024, 14:05

Фото: iStock/Irina Piskova

За последние сутки украинская армия потеряла до 2150 человек. Об сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского оборонного ведомства, благодаря действиям бойцов группировки сил «Центр» за сутки противник потерял до 520 солдат, группировки «Юг» — до 840, группировки «Запад» — до 435. Также группировка «Север» ликвидировала до 135 человек, группировка «Восток» — до 160, группировка «Днепр» — до 60.

В число технических потерь вошли 4 танка, 7 единиц бронетехники, 28 различных артиллерийских орудий врага.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ несут большие потери в районе Суджи, заявил Алаудинов
21 сентября 2024, 12:55

Фото: iStock/:Sinenkiy

Украинские войска понесли большие потери около Суджи и теперь пытаются противостоять ВС РФ в Кореневском районе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Он отметил, что обстановка на Суджанском направлении стабилизируется. Есть, конечно, много рабочих моментов, ВСУ продолжают предпринимать попытки прорыва. Однако, понеся большие потери, они начинают «утихомириваться».

Говоря о Кореневском направлении, Алаудинов указал на то, что бойцы ВСУ в четверг и пятницу активно пытались продавиться, что отвлечь на себя внимание и остановить те наступательные силы ВС РФ, которым удалось за раз освободить десять населённых пунктов.

Также украинские войска пытаются совершать контратаки и на других участках фронта, где идёт активное продвижение российских военных. Алаудинов добавил, что своими успешными действиями ВС РФ дают понять противнику, что при любом раскладе событий ему не удастся удержаться здесь надолго.

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#вс рф
#курская область
#сво
#апти алаудинов
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ВС РФ нанесли успешный групповой удар по объектам ВПК Украины
МО: ВС РФ поразили объекты ВПК Украины групповым ударом
21 сентября 2024, 12:19

Фото: iStock/NiseriN

Российские войска минувшей ночью нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Также отмечается, что ВС РФ ударили беспилотниками и высокоточным оружием по цехам производства беспилотников и местам дислокации личного состава, вооружения и боевой техники украинских войск.

По данным российского оборонного ведомства, все поставленные цели были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Ранее сообщалось, что украинцы на фоне объявленной эвакуации жителей Покровска, наоборот, приезжают в город, ожидая его освобождения от ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
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Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме
Bloomberg: план победы Зеленского включает принятие в НАТО и ЕС, поставки оружия
21 сентября 2024, 12:16

У украинского лидера Владимира Зеленского есть «победный план». Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что данный план включает в себя вступление страны в Североатлантический альянс и требование поставок оружия. На встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский будет давить на то, чтобы Вашингтон согласовал официальное приглашение для Украины в военный блок.

Уточняется, что инициатива Зеленского предусматривает согласование «четкого пути к членству в Европейском союзе и иных экономических и военных соглашений», что, по мнению предводителя киевского режима, заставит президента России Владимира Путина «искать мира».

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«Ахматовцы» сдвинули линию фронта на 1,5 км к границе Курской области
Командир БТГР «Ахмат»: линию фронта сдвинули на 1,5 км к границе за пять дней
21 сентября 2024, 11:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Батальонная тактическая группа спецназа (БТГР) «Ахмат» из числа добровольцев за пять дней сдвинула семикилометровую линию фронта на 1,5 километра к границе Курской области. Об командир с позывным Каштан сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что от украинских войск была освобождена территория примерно семь километров в ширину и полтора километра в длину. Сюда же входят опорные пункты, которые занимали бойцы ВСУ.

Командир группы добавил, что на месте продвижения спецназа были многочисленные боестолкновения с малыми группами бойцов ВСУ до восьми человек. Работа по их выявлению и зачистке производилась сразу на нескольких направлениях. В общей сложности за эти пять дней было ликвидировано около 120 украинских бойцов.

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#вс рф
#всу
#курская область
#сво
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