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Украинская армия за время боевых действий в Курской области потеряла свыше 15 650 военнослужащих и 124 танка. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Помимо этого, на Курском направлении ВСУ в ходе боевых действий с ВС РФ потеряли 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 95 бронетранспортёров, 57 боевых машин пехоты (БМП).
Также сообщается о 29 уничтоженных установок реактивных систем залпового оня (РСЗО), включая восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства.
Кроме того, российским военным удалось подбить 30 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), семь радиолокационных систем (РЛС) контрбатарейной борьбы и две РЛС ПВО.
В российском оборонном ведомстве отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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Также сообщается о 29 уничтоженных установок реактивных систем залпового оня (РСЗО), включая восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства.
Кроме того, российским военным удалось подбить 30 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), семь радиолокационных систем (РЛС) контрбатарейной борьбы и две РЛС ПВО.
В российском оборонном ведомстве отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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Анастасия Чинкова