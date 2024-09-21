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За последние сутки украинская армия потеряла до 2150 человек. Об сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского оборонного ведомства, благодаря действиям бойцов группировки сил «Центр» за сутки противник потерял до 520 солдат, группировки «Юг» — до 840, группировки «Запад» — до 435. Также группировка «Север» ликвидировала до 135 человек, группировка «Восток» — до 160, группировка «Днепр» — до 60.
В число технических потерь вошли 4 танка, 7 единиц бронетехники, 28 различных артиллерийских орудий врага.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В число технических потерь вошли 4 танка, 7 единиц бронетехники, 28 различных артиллерийских орудий врага.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова