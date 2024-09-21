ВСУ из-за больших потерь перебрасывают подразделения на Курское направление

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ВСУ перекидывают на Курское направление дополнительные подразделения из-за больших потерь. Об этом в беседе с ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он подчеркнул, что украинские войска действительно понесли большие потери на этом участке фронта, в результате чего им пришлось заводить больше разных подразделений.
При этом Алаудинов добавил, что сложно понять, откуда осуществляется переброска военных – из Западной Украины или с других направлений фронта.
Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли большие потери в районе Суджи. Также он рассказал о состоянии ВС РФ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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При этом Алаудинов добавил, что сложно понять, откуда осуществляется переброска военных – из Западной Украины или с других направлений фронта.
Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли большие потери в районе Суджи. Также он рассказал о состоянии ВС РФ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова