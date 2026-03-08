Более 150 БПЛА пытались атаковать Россию за шесть часов
Силы ПВО сбили 152 украинских беспилотника в небе над Россией за шесть часов. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, атака была отражена в период с 8:00 до 14:00 мск. Большинство БПЛА – 103 – перехватили над Брянской областью. Еще 13 дронов подавили в небе над Тульской областью, 12 – над Калужской, десять – над Белгородской.
Четыре беспилотника сбили над акваторией Азовского моря, три – над Курской областью, по два – над Крымом, Краснодарским краем и Московским регионом, еще один – над Орловской областью.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
