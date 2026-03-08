Более 150 БПЛА пытались атаковать Россию за шесть часов

08 марта 2026, 16:23

Российские силы ПВО сбили 152 украинских БПЛА за шесть часов

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Силы ПВО сбили 152 украинских беспилотника в небе над Россией за шесть часов. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба Минобороны страны.