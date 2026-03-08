Достижения.рф

Несколько микрорайонов Киева остались без света

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Несколько микрорайонов Киева остались без электричества. Об этом сообщают местные СМИ.



Обесточенными оказались Березняки, Русановка, Позняки, Харьковский массив и Осокорки. Другие подробности пока неизвестны.

Накануне мэр Виталий Кличков писал, что более чем две тысячи домов в украинской столице остались без отопления. Причиной стало повреждение объекта критической инфраструктуры.

Известно, что 7 марта ВС РФ ударили по Киеву ракетами из ОТРК «Искандер». Также в сторону Украины запустили крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань».

Ранее Минобороны России назвало число вражеских БПЛА, которые пытались атаковать регионы ночью 8 марта.

Лидия Пономарева

