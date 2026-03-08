Семейная пара погибла из-за атаки БПЛА ВСУ, ранило ребенка
Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области.
По словам губернатора региона Евгения Балицкого в Max, удар пришёлся напрямую по машине, в результате чего погибла супружеская пара. Как уточнил чиновник, в салоне также находились дети.
Шестилетний мальчик получил ранения, ребенка доставили в больницу, врачи борются за жизнь пациента. Его двухлетний брат, по информации Балицкого, не пострадал и сейчас находится под присмотром полиции.
Ранее БПЛА ВСУ взорвался в Белгородской области.
