Более 2 тысяч заявок подано на участие в программе «Герои Подмосковья»

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На участие в региональной кадровой программе «Герои Подмосковья» поступило свыше 2 тысяч заявок. Среди них — 993 бойца, принимающие участие в специальной военной операции, и 868 ветеранов СВО.
В числе заявившихся — 220 кавалеров ордена Мужества и три Героя России. Из общего числа претендентов 2056 — мужчины, 43 — женщины. Только за период с 25 по 28 апреля зарегистрировано 219 новых заявок.
Большинство участников проживает в Московской области — 1736 человек, еще 183 заявки поступили из Москвы, 227 — из других регионов России.
С начала приема документов на сайт программы поступило 196 обращений, еще 78 — на горячую линию. Кандидатов интересовали порядок подачи заявок, возможность обучения для лиц с инвалидностью, условия для участников со средним образованием, сроки реализации программы и ее содержание, а также технические вопросы.
Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» стартовала в Московской области по личному поручению Президента России Владимира Путина. Проект направлен на поддержку военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО: он помогает им получить новые знания и навыки для успешного построения карьеры в мирной жизни. К участию допускаются граждане России с высшим образованием.
Прием заявок продлится до 30 апреля. Далее участников ждет онлайн-тестирование: основной этап пройдет с 5 по 7 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Собеседования с кандидатами начнутся 30 мая и завершатся 24 июня. Имена успешно прошедших отбор станут известны 1 июля. Подать заявку на участие можно на официальном сайте программы.
Обучение стартует в сентябре 2025 года и будет длиться один год. Формат программы — очно-заочный, обучение бесплатное. Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в государственных и коммерческих структурах Подмосковья, а также смогут попасть в региональный кадровый резерв.
«Герои Подмосковья» — уникальный проект, сочетающий качественное образование с реальными перспективами профессионального роста.
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Бойцы СВО уже подали более 1,4 тыс. заявок в программу «Герои Подмосковья»
Большинство участников проживает в Московской области — 1736 человек, еще 183 заявки поступили из Москвы, 227 — из других регионов России.
С начала приема документов на сайт программы поступило 196 обращений, еще 78 — на горячую линию. Кандидатов интересовали порядок подачи заявок, возможность обучения для лиц с инвалидностью, условия для участников со средним образованием, сроки реализации программы и ее содержание, а также технические вопросы.
Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» стартовала в Московской области по личному поручению Президента России Владимира Путина. Проект направлен на поддержку военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО: он помогает им получить новые знания и навыки для успешного построения карьеры в мирной жизни. К участию допускаются граждане России с высшим образованием.
«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил Губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Прием заявок продлится до 30 апреля. Далее участников ждет онлайн-тестирование: основной этап пройдет с 5 по 7 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Собеседования с кандидатами начнутся 30 мая и завершатся 24 июня. Имена успешно прошедших отбор станут известны 1 июля. Подать заявку на участие можно на официальном сайте программы.
Обучение стартует в сентябре 2025 года и будет длиться один год. Формат программы — очно-заочный, обучение бесплатное. Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в государственных и коммерческих структурах Подмосковья, а также смогут попасть в региональный кадровый резерв.
«Герои Подмосковья» — уникальный проект, сочетающий качественное образование с реальными перспективами профессионального роста.
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Дайана Хусинова