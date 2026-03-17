Более 200 беспилотников пытались атаковать Россию этой ночью
Российские силы ПВО сбили 206 украинских беспилотников в ночь с 16 на 17 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным военного ведомства, массированная атака отражалась в период с 20:00 понедельника до 07:00 вторника. Большинство БПЛА — 62 — перехватили над Брянской областью.
Над Московским регионом подавили 43 дрона, из которых 40 летели на столицу, 28 — над Краснодарским краем, 18 — над Крымом. Двенадцать беспилотников сбили в Смоленской области, девять — в Калужской, восемь — в Белгородской, шесть — в Ростовской, четыре — в Ленинградской, три — в Астраханской. Еще 12 БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря, один — над Адыгеей.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
