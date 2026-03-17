РИА Новости: российский морпех в одиночку зачистил два опорных пункта ВСУ

Морской пехотинец ВС России с позывным «Борода» рассказал, как самостоятельно захватил два опорных пункта ВСУ и уничтожил до десяти единиц живой силы противника. Его слова цитирует РИА Новости.



Ситуация развивалась на добропольском направлении в ДНР. По словам военнослужащего 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, командование приказало подразделению зачистить один опорный пункт.

После выполнения боевой задачи «Борода» попытался связаться со штабом и доложить обстановку. Из-за серьезных помех военнослужащий ушел искать подходящую точку для радиосигнала и нашел еще одну позицию ВСУ.

«Наткнулся на небольшой опорный пункт, там было три человека. Принял решение зачистить его», — рассказал «Борода».
После этого он обнаружил еще один опорный пункт и поступил таким же образом. Собеседник агентства утверждает, что в результате ему удалось ликвидировать до десяти украинских солдат.
Александр Огарёв

