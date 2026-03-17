РИА Новости: российский морпех в одиночку зачистил два опорных пункта ВСУ

17 марта 2026, 05:36

Морской пехотинец ВС России с позывным «Борода» рассказал, как самостоятельно захватил два опорных пункта ВСУ и уничтожил до десяти единиц живой силы противника. Его слова цитирует РИА Новости.





Ситуация развивалась на добропольском направлении в ДНР. По словам военнослужащего 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, командование приказало подразделению зачистить один опорный пункт.



После выполнения боевой задачи «Борода» попытался связаться со штабом и доложить обстановку. Из-за серьезных помех военнослужащий ушел искать подходящую точку для радиосигнала и нашел еще одну позицию ВСУ.



«Наткнулся на небольшой опорный пункт, там было три человека. Принял решение зачистить его», — рассказал «Борода».