«Чудовищно»: сколько детей стали жертвами киевской агрессии в ДНР с 2014 года

17 марта 2026, 08:04

Пушилин: 252 ребенка стали жертвами киевской агрессии в ДНР с 2014 года

Фото: iStock/Animaflora

В Донецкой Народной Республике 252 ребенка погибли и 1045 пострадали при обстрелах со стороны Украины с 2014 года. Страшной статистикой поделился глава ДНР Денис Пушилин.





По его словам, которые приводит ТАСС, такие преступления, особенно в отношении детей, не должны забываться и повторяться.

«Конечно, это чудовищно и недопустимо. Конечно, это большое горе», — подчеркнул политик.