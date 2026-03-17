Украинские БПЛА атаковали Краснодарский край
В Славянском районе Краснодарского края сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Как сообщили местные жители в беседе с изданием, прогремело около десяти мощных взрывов. По их словам, в течение получаса ВСУ запустили по муниципалитету две волны дронов-камикадзе, а в небе наблюдаются яркие вспышки.
Источник канала утверждает, что беспилотники летят на низкой высоте, пытаясь преодолеть систему ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на город Короча. В результате удара БПЛА пострадали четыре школьника.
