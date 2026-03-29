Более 200 беспилотников сбили над российскими регионами за ночь

29 марта 2026, 08:18

Российские силы ПВО сбили 203 украинских БПЛА ночью 29 марта

Силы ПВО сбили 203 украинских беспилотника над Россией в ночь с 28 на 29 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.