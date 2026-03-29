Более 200 беспилотников сбили над российскими регионами за ночь
Силы ПВО сбили 203 украинских беспилотника над Россией в ночь с 28 на 29 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, целями противника стали 20 регионов страны. Вражеские БПЛА перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Также дроны подавили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
