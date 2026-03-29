Порт Усть-Луга получил повреждения в результате атаки БПЛА на Ленобласть

Фото: iStock/Konstik

Специалисты выявили повреждения в порту Усть‑Луга после атаки беспилотников. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



По его словам, в настоящий момент продолжается отражение атаки БПЛА на территорию региона. Дрозденко уточнил, что силы ПВО и другие задействованные подразделения успешно справляются с угрозой. Общее количество дронов, сбитых над Ленинградской областью, достигло 27.

Власти региона не раскрывают детали о характере и масштабах повреждений в порту, но подчеркивают, что оперативные службы работают на месте. Как сообщил губернатор, в результате атаки пострадавших нет.

Первые новости о беспилотниках в Ленобласти появились в середине ночи. Отметим, что ВСУ атакуют регион уже пятые сутки подряд.

Александр Огарёв

