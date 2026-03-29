Жителей Смоленска разбудила серия мощных взрывов
Система противовоздушной обороны сработала в окрестностях Смоленска. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Как утверждают местные жители, в третьем часу ночи произошло несколько взрывов на юге города и в районе поселка Миловидово. По их словам в небе появились яркие вспышки, характерные для работы ПВО. Кроме того, доносился звук мотора, похожий на двигатель БПЛА.
Согласно предварительной информации, Смоленск пытаются атаковать украинские беспилотники. Местные власти пока не комментировали эти события.
Ранее в Белгородской области мужчина пытался потушить пожар от удара БПЛА и погиб от повторной детонации.
