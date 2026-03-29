Дрозденко сообщил об атаке БПЛА на Ленобласть

Достижения.рф

Дрозденко: семь украинских БПЛА уничтожены над Ленобластью
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в Ленинградской области. Атаку отражала система противовоздушной обороны.



Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях, силы ПВО в ночь на 29 марта уничтожили или перехватили семь беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации, БПЛА пытались атаковать цели в Кингисеппском и Выборгском районах. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Этой ночью еще несколько российских регионов подверглись атаке ВСУ. Так, жителей Смоленска и Брянска разбудила серия мощных взрывов. В обоих случаях очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе и звуках мотора.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0