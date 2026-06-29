Более 200 беспилотников сбили ночью над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 209 украинских БПЛА над территорией России в ночь с 28 на 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По информации ведомства, вражеская атака велась в период с 20:00 воскресенья до 07:00 понедельника. Ее отражали в 12 регионах страны: в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Московской областях, в Краснодарском крае и Республике Крым. Беспилотники также сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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