Более 200 беспилотников сбили ночью над российскими регионами

29 июня 2026, 09:17

Минобороны: силы ПВО сбили 209 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО уничтожили 209 украинских БПЛА над территорией России в ночь с 28 на 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.