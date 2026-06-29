Кирпич вместо гранаты: российские военные хитростью заняли опорник ВСУ

29 июня 2026, 06:11

Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с помощью кирпича

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Штурмовая группа ВС РФ забросила в опорный пункт украинских военных кирпич и уничтожила живую силу противника из стрелкового оружия в Днепропетровской области. Об этом ТАСС рассказал командир отряда с позывным Икона.





По его словам, все случилось в боях за населённый пункт Новоскелеватое. Нехватка боекомплекта вынудила российских военнослужащих пойти на хитрость, которая в итоге сработала. Брошенный кирпич дезориентировал соперника и дал время для манёвра.



«Мимо дома шли, кончились гранаты. Забросили кирпич в окно. Крикнули "своя", они легли, и всё. И легли навсегда, мы их из стрелкового уничтожили», — поделился Икона.