Минобороны: под Алексеево-Дружковкой дрон поразил украинский YPR-765

29 июня 2026, 08:51

Фото: iStock/IherPhoto

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского бронетранспортера иностранного производства в районе Алексеево-Дружковки в ДНР. По данным ведомства, цель поразили операторы FPV-дронов из войск беспилотных систем.





Как уточнили в военном ведомстве, разведчики отдельного мотострелкового соединения «Южной» группировки засекли бронемашину с воздуха и передали координаты расчету. После подтверждения позиции военные нанесли точный удар по цели.



На опубликованных кадрах, по информации министерства, фигурирует бронетранспортер YPR-765. Такая техника стоит на вооружении армии Нидерландов. В Минобороны добавили, что расчет FPV-дронов поразил машину прямым попаданием.



FPV-дроны активно используются в зоне боевых действий как средство оперативного поражения техники, укрытий и огневых точек. Их основными преимуществами считаются сравнительно низкая стоимость, высокая маневренность и возможность точного наведения на цель в режиме реального времени. В последние годы такие беспилотники стали одним из наиболее заметных элементов тактики на линии соприкосновения.



YPR-765 — это гусеничная бронемашина, разработанная на базе американского бронетранспортера M113 и выпускавшаяся для вооруженных сил Нидерландов. Она предназначена для перевозки личного состава, а также может использоваться в различных модификациях для поддержки подразделений на поле боя. Подобная техника ранее неоднократно упоминалась в сообщениях о поставках западного вооружения Украине.