Более 200 БПЛА пытались атаковать регионы России

26 апреля 2026, 07:54

Над Россией сбили 203 беспилотника ВСУ за ночь

Средства ПВО перехватили 203 вражеских БПЛА самолетного типа над регионами России в ночь с 25 на 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.