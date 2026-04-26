Более 200 БПЛА пытались атаковать регионы России
Средства ПВО перехватили 203 вражеских БПЛА самолетного типа над регионами России в ночь с 25 на 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
В военном ведомстве отметили, что массированная атака отражалась в период с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья.
Целями противника стали Белгородская, Брянская, Вологодская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Новгородская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области. Дроны также подавили над территориями Московского региона и Республики Крым, над акваторией Черного моря.
