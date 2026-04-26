Развожаев подвел итоги массированной атаки БПЛА на Севастополь

26 апреля 2026, 07:11

Фото: iStock/Terry Papoulias

Силы ПВО Севастополя в ночь на 26 апреля уничтожили 71 беспилотник. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Михаил Развожаев.





В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Согласно предварительной информации, полученной от Спасательной службы Севастополя, повреждения получили 34 жилых дома. В нескольких квартирах ударной волной выбило окна, местами пострадали балконы.



«Также повреждения получили 17 частных домов в разных районах города. Еще пять человек сообщили о повреждениях автомобилей», — написал Развожаев.