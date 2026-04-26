Достижения.рф

В Севастополе обломки БПЛА упали на больницу

Фото: iStock/Standart

В результате второй за ночь атаки ВСУ на Севастополь повреждения получило здание первой городской больницы. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.



Фрагменты сбитого беспилотника попали в кардиологическое отделение. В результате одному человеку понадобилась помощь медиков.

Кроме того, осколки БПЛА упали на железнодорожные пути, повредив контактную линию. По этой причине возможна задержка пригородных поездов, сказал Развожаев, уточнив, что ремонтно-восстановительные бригады приступят к работе только после окончания тревоги.

Ранее система противовоздушной обороны сработала в окрестностях Ярославля. Местные жители сообщали о громких звуках и ярких вспышках в небе.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0