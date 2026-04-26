ВСУ ударили по трубопроводу с серной кислотой в Вологодской области

26 апреля 2026, 06:13

Пять человек пострадали при атаке ВСУ на объект с серной кислотой под Вологдой

Трубопровод высокого давления с серной кислотой получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.





Объект располагается на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит». После удара БПЛА возгорания не было, а замеры показали, что превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.



«Предварительно пострадало пять человек (ожоги от серной кислоты), все госпитализированы в Вологодскую областную больницу № 3», — отметил Филимонов.