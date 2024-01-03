Главу «грузинского легиона» Мамулашвили ликвидировали в киевском бункере

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Глава «грузинского легиона» Мамука Мамулашвили ликвидирован в результате удара мощной авиационной ракетой по бункеру в районе Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «ПолитНавигатор».
Telegram-канал Readovka, в отличие от «ПолитНавигатора» утверждает, что Мамулашвили жив, а в бункере находился сторонник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Мухран Ломтадзе. В качестве доказательства приведена информация о том, что Мамулашвили уже давно не находится в зоне ведения боевых действий на территории Украины, а на связь якобы выходит из тыла.
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