Более 250 беспилотников пытались атаковать ночью регионы России
Силы ПВО сбили 258 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь с 17 на 18 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, массированная атака отражалась в период с 20:00 пятницы до 08:00 субботы. Вражеские БПЛА перехватили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях, в Краснодарским крае и Республике Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
