В Ленобласти из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар

18 апреля 2026, 07:55

Дрозденко: возгорание возникло в порту Высоцк Ленобласти из-за атаки БПЛА

Возгорание возникло в районе порта Высоцк в Ленинградской области из-за атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.





По его словам, в настоящее время на месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На территории всего региона объявили отбой беспилотной опасности.

«В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется», — написал Дрозденко.