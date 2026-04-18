В Ленобласти из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар
Дрозденко: возгорание возникло в порту Высоцк Ленобласти из-за атаки БПЛА
Возгорание возникло в районе порта Высоцк в Ленинградской области из-за атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, в настоящее время на месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На территории всего региона объявили отбой беспилотной опасности.
«В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется», — написал Дрозденко.Ранее он сообщал, что число украинских беспилотников, сбитых силами ПВО над Ленинградской областью, возросло до 27. До этого стало известно об отражении вражеской атаки в Ростовской области.