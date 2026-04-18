Достижения.рф

Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на российский регион

Слюсарь: в Ростовской областью сбили более 10 беспилотников ВСУ за ночь
Фото: iStock/bbsferrari

В ночь на 18 апреля ВСУ пытались атаковать Ростовскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор регоина Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.



По его словам, силы ПВО сбили более десяти БПЛА в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах — Шолоховском, Миллеровском, Мясниковском и Милютинском и Каменском.

Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не поступала. В регионе по-прежнему сохраняется беспилотная опасность.

Ранее сообщалось, что число сбитых вражеских БПЛА в Ленинградской области возросло до 27. Есть ли раненые и разрушения, уточняется.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0