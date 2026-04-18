Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на российский регион
В ночь на 18 апреля ВСУ пытались атаковать Ростовскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор регоина Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По его словам, силы ПВО сбили более десяти БПЛА в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах — Шолоховском, Миллеровском, Мясниковском и Милютинском и Каменском.
Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не поступала. В регионе по-прежнему сохраняется беспилотная опасность.
Ранее сообщалось, что число сбитых вражеских БПЛА в Ленинградской области возросло до 27. Есть ли раненые и разрушения, уточняется.
