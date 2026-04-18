Украинский беспилотник повредил роддом в российском регионе

Федорищев: упавший БПЛА повредил здание роддома в Новокуйбышевске
Украинский беспилотник при падении повредил здание роддома в Новокуйбышевске. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере Max.



По его словам, регион подвергается налетам БПЛА с раннего утра. В здании медучреждения выбиты стекла. Всех пациенток и детей перевели в соседние больницы, пострадавших нет. В настоящий момент на месте работает оперативный штаб.

Опасность атаки БПЛА в Самарской области объявили около четырех часов утра по местному времени. В регионе действует режим «Ковер» — воздушное пространство закрыли на всех высотах, аэропорт Курумоч не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области из-за атаки беспилотников ВСУ возникло возгорание в районе порта Высоцк.

Лидия Пономарева

