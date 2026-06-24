Более 300 беспилотников пытались атаковать Россию этой ночью

24 июня 2026, 08:52

Над Россией сбили 323 беспилотника ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО перехватили 323 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 23 на 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.