Более 300 беспилотников пытались атаковать Россию этой ночью
Средства ПВО перехватили 323 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 23 на 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По информации ведомства, беспилотники сбивали в 20 регионах страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Речь идет об Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Московской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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