Пленный заявил о стрельбе под ноги мобилизованным в учебном центре ВСУ
Пленный Дмитрий Мелешко заявил, что в учебном центре 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Прибан» в Черновицкой области инструкторы во время подготовки стреляли под ноги мобилизованным, чтобы заставить их бежать быстрее. Об этом пишет РИА Новости.
Он утверждает, что жесткое давление началось с первых дней: командиры подгоняли новобранцев на маршруте и открывали огонь из пистолетов позади них. Собеседник агентства рассказал, что таким способом группу вынуждали быстрее добираться до назначенной точки. Как следует из его слов, речь шла о тренировках на территории учебного центра.
Президент России Владимир Путин не раз говорил о необходимости создать условия для сдачи в плен украинских военных. По его словам, им гарантируют жизнь и достойное обращение. В конце мая 2026 года военнослужащий с позывным «Донор» сообщал агентству, что солдаты ВСУ все чаще решают сдаться, считая это единственным шансом сохранить жизнь. Он связывал такую тенденцию с принудительной мобилизацией и нежеланием части призванных участвовать в боях.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
До этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье двух граждан России по подозрению в подготовке диверсии на железной дороге.
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