Пленный заявил о стрельбе под ноги мобилизованным в учебном центре ВСУ

24 июня 2026, 08:18

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Пленный Дмитрий Мелешко заявил, что в учебном центре 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Прибан» в Черновицкой области инструкторы во время подготовки стреляли под ноги мобилизованным, чтобы заставить их бежать быстрее. Об этом пишет РИА Новости.