В Киеве повторно призвали раненого экс-военнослужащего с инвалидностью

24 июня 2026, 07:16

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Представитель российских силовых структур сообщил, что в Киеве сотрудники ТЦК вынудили бывшего украинского военного, уволенного после ранения и получения инвалидности, «добровольно» вернуться на службу. Об этом пишет РИА Новости.