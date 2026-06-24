В Киеве повторно призвали раненого экс-военнослужащего с инвалидностью
Представитель российских силовых структур сообщил, что в Киеве сотрудники ТЦК вынудили бывшего украинского военного, уволенного после ранения и получения инвалидности, «добровольно» вернуться на службу. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, после повторного призыва мужчину направили в приграничную часть Черниговской области. Там, как утверждает источник, он погиб.
Силовики отмечают, что в этот регион командование ВСУ перебросило группы 114-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. В их состав, как утверждается, вошли военнослужащие с ограниченной годностью. Часть таких бойцов, по сведениям источника, вновь призвали в 2022–2024 годах, хотя ранее их уволили из армии по состоянию здоровья.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что президент поручил правительству принять дополнительные меры для снижения последствий атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
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