Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников в Севастополе
Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников, когда отражали ночную атаку ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он уточнил, что дроны уничтожили у Северной стороны, мыса Херсонес и в Балаклавском районе. Предварительно, жертв и разрушений нет.
Военные ликвидируют БПЛА с помощью различных средств поражения, включая стрелковое оружие. Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах, не пренебрегая мерами предосторожности.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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