Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников в Севастополе

24 июня 2026, 04:15

Развожаев сообщил о девяти сбитых украинских беспилотниках в Севастополе

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников, когда отражали ночную атаку ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.