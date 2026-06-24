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Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников в Севастополе

Развожаев сообщил о девяти сбитых украинских беспилотниках в Севастополе
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников, когда отражали ночную атаку ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



Он уточнил, что дроны уничтожили у Северной стороны, мыса Херсонес и в Балаклавском районе. Предварительно, жертв и разрушений нет.

Военные ликвидируют БПЛА с помощью различных средств поражения, включая стрелковое оружие. Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах, не пренебрегая мерами предосторожности.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Мария Моисеева

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