Более 300 новых боевых БПЛА «Скворец» отправятся в зону СВО — Хинштейн

Фото: ТГ-канал Александра Хинштейна
Более 300 новых БПЛА «Скворец» отправятся в ближайшее время в зону проведения спецоперации, сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Сегодня вместе с главой ЦИК «Единой России», депутатом Госдумы Александром Сидякиным — передали Росгвардии от имени «ЕР» и фонда «Наша правда» 300 новых боевых беспилотников «Скворец». Уже в ближайшее время они будут направлены в зону СВО», — написал он.Хинштейн подчеркнул, что «Скворец» — полностью отечественная разработка. Беспилотники собраны из российских комплектующих под эгидой «Центра беспилотных систем», который создан при поддержке ЕР.
Хинштейн выразил уверенность, что переданные на фронт дроны очень пригодятся росгвардейцам «в их важнейшей и самоотверженной службе».
«Это наш скромный вклад в приближении скорой победы», — заключил он.
Читайте также:
Названы направления в зоне спецоперации, где продвинулись ВС РФ
Стало известно об отказе Бразилии поставлять боеприпасы Украине
Российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР
Алёна Самарева