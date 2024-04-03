Названы направления в зоне спецоперации, где продвинулись ВС РФ

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ВС РФ продвинулись на Авдеевском, Донецком и Южнодонецком направлениях в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны.
Так, бойцы группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Также они отразили десять контратак украинских формирований в ДНР.
Благодаря активным действиям улучшили положение по переднему краю и солдаты группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении.
В свою очередь, бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодное тактическое положение на Южнодонецком направлении. Кроме этого, они нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР.
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Алёна Самарева