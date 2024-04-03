Российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР

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Группировка «Восток» российской армии отразила контратаку и нанесла поражение украинским подразделениям на южнодонецком направлении.
Об этом 3 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ. По данным ведомства, потери противника составили до 155 солдат.
Также в Министерстве обороны РФ отметили, что в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие успешно отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
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«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики», — заявил представитель Минобороны.
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Артем Кузьмин