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Российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР

Минобороны: в районе Урожайного отражена контратака ВСУ, Киев потерял 155 солдат
03 апреля 2024, 16:04
Фото: istockphoto/dr_evil

Фото: istockphoto/dr_evil

Группировка «Восток» российской армии отразила контратаку и нанесла поражение украинским подразделениям на южнодонецком направлении.
Об этом 3 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ. По данным ведомства, потери противника составили до 155 солдат.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики», — заявил представитель Минобороны.

Также в Министерстве обороны РФ отметили, что в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие успешно отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

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Майор ВСУ Лапин предрёк Часов Яру судьбу Авдеевки и Артёмовска
03 апреля 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Nzpn

Часов Яр повторит судьбу Артёмовска (украинское название Бахмут) и Авдеевки. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.
По его мнению, Часов Яр падёт, когда российские войска разрушат логистику ВСУ, как это было в Авдеевке. Отставной военный считает, что сам город укреплён неплохо, но проблема в слабости флангов, передаёт «Военное дело». Вспоминая Артёмовск (Бахмут) и Авдеевку, Лапин подчеркнул, что с лобовыми атаками у россиян там также долго ничего не выходило, но как только города были охвачены с флангов и была разрушена логистика, они пали. Та же судьба ожидает Часов Яр, считает бывший депутат.

Отставной военный в связи с этим озабочен перспективами дальнейшего наступления, которые появятся у российских войск после установления контроля над Часов Яром.

«А что такое Часов Яр — это направо Славянск и Краматорск, налево — Константиновка», — подчеркнул Лапин.

Потеря важного стратегического и логистического узла и получение войсками РФ направлений для развития наступления являются самыми тяжёлыми последствиями потери Часов Яра, в которой уже почти нет сомнений, заключил отставной офицер.

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#рф
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Зеленский заявил о готовящейся мобилизации в РФ и назвал конкретную дату
Зеленский: Россия 1 июня готовится мобилизовать 300 тысяч человек
03 апреля 2024, 16:03

Россия готовится 1 июня дополнительно мобилизовать ещё 300 тысяч человек. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в рамках совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.
«Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что Украина в ответ готовит и свою мобилизацию. Однако на вопрос о том, сколько украинцев планируется мобилизовать в 2024 году, Зеленский внятно не ответил.

22 марта член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что в настоящее время в армии России хватает солдат, которые были мобилизованы еще в 2022 году. Кроме того, есть резерв из военных, служащих по контракту.

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#шойгу
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Росгвардейцы в ЛНР нашли схрон с боеприпасами производства США и Польши
03 апреля 2024, 15:51

Фото: istockphoto/Wirestock

Бойцы инженерного подразделения Росгвардии обнаружили замаскированный схрон на территории Луганской Народной Республики. В тайнике находились боеприпасы, произведённые в США и Польше, а также самодельные взрывные устройства (СВУ), готовые к применению, и компоненты к ним.
По сообщению пресс-службы ведомства, схрон был найден в лесополосе служебной минно-розыскной собакой по кличке Хан. Всего в тайнике было обнаружено свыше 15 тысяч патронов к автоматическому стрелковому оружию, более ста гранат различной модификации, две мины, выстрел к американскому гранатомёту М44.

Кроме того, бойцы Росгвардии рассказали, что в схроне находилось 19 СВУ, которые были собраны с использованием пластида, зажигательных смесей, гранатомётных выстрелов и различных поражающих элементов. Также там были найдены тротиловые шашки, огнепроводный шнур и более 70 кумулятивных зарядов.

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#боеприпасы
#граната
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#лнр
#росгвардия
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Командир ДРГ спецназа «Ахмат»: У нас приказ — не контактировать
03 апреля 2024, 15:48

Фото: iStock/Anna_Anikina

Командир диверсионно-разведывательной группы в составе группы Аида спецназа «Ахмат» «Лангепас» поделился сутью своей работы, которая заключается в сборе информации в тылу врага без вступления в контакт.
«В лёжках лежим по шесть, по 12 часов. Даже проходят «немцы» в 4-5 м, у нас приказ — не контактировать, если тебя не обнаружили», — пояснил в беседе с военкором RT Владом Андрицей «Лангепас».

При этом, он отметил, что в отдельных случаях всё-таки приходится вступать в бой с противником.

А военный обозреватель Влад Шлепченко предположил политическую цель крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» в Красном море.

«Демонстрация флага получается немного с подтекстом и даже с лёгким троллингом. Ключевой фактор напряжённости в этом регионе — это то, что хуситы стреляют по проплывающим мимо кораблям. Для России, Ирана и Китая они дали гарантии безопасности в обмен на то, что мы будем их политически поддерживать», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Шлепченко.

Ранее сообщалось, что Армия России нанесла комбинированный удар по ангару, где производили и хранили беспилотник для ВСУ.

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#армия
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#армия россии
#вс рф
#спецоперация
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ВС РФ взорвали украинский ангар, где производили и хранили беспилотники
Минобороны: ВС РФ уничтожили ангар, где производили и хранили БПЛА для ВСУ
03 апреля 2024, 15:42

Фото: РИА Новости

Армия России нанесла комбинированный удар по ангару, где производили и хранили беспилотник для ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за минувшие сутки уничтожен ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также уточняется, что под удар попал склад вооружения ВСУ. Кроме того, армии России удалось ликвидировать живую силу и технику противника в 131 районе в зоне проведения спецоперации.

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#всу
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#вооружения
#удар
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Энергетика на Украине почти полностью разгромлена армией России
SZ: ВС РФ почти полностью разгромили энергетику Украины
03 апреля 2024, 14:34

Фото: iStock/Vadym Terelyuk

Армия России почти полностью уничтожила энергетику Украины, на устранение последствий уйдут долгие годы. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy.
«Последняя волна российских налетов примечательна своими масштабами. Поражены были практически все украинские ТЭЦ и ряд распределительных станций», — говорится в статье.

По словам автора материала, у Украины нет достаточного числа систем ПВО для качественного отражения ударов армии России. А последствия российских атак по объектам украинской инфраструктуры оказались настолько серьёзными, что их не удастся устранить даже в течение нескольких лет.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что российские военные парализуют Вооружённые силы Украины, нанося прицельные удары по объектам энергетики Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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#тэц
#рф
#сбу
#пво
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Снайпер ВСУ убил женщину и выстрелил в голову ее 6-летней дочери
03 апреля 2024, 14:09

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Командир диверсионно-разведывательной группы с позывным «Лангепас» рассказал, почему решил присоединиться к спецназу «Ахмат» и участию в операциях на Украине.
Как сообщает Ura.ru, однажды он столкнулся с видеозаписью из Мариуполя, где украинский снайпер застрелил женщину на глазах ее шестилетней дочери, а затем выстрелил в голову самой девочке.

«Мы засели в жилых пятиэтажках, и они не могли пройти из-за перекрестного огня между снайпером и нашими пулеметчиками. Вдруг из подъезда выбежали гражданские — мама с шестилетней девочкой. Снайпер застрелил маму, а девочку мы пытались спасти, но ее тоже застрелили», — рассказал «Лангепас».
После этого он нашел контакты чеченского батальона «Ахмат» в интернете и связался с ними, чтобы присоединиться.

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#вс рф
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В ГУР назвали причину частых атак на территорию РФ
Guardian: Киев признал, что атаки на РФ связаны с неудачами на фронте
03 апреля 2024, 14:01

Фото: iStock/Diy1

Киев проводит атаки на территорию России из-за невозможности победы на поле боя. Такое заявление сделал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его слова передаёт газета Guardian.
«Победа (ВСУ – ред.) на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины. У Киева "нет выбора", кроме как перенести сражения в тыл врага», — приводит издание слова Скибицкого.

Он пояснил, что Киев действует по модели НАТО. Предполагается, что Украина сможет достичь успехов, если уничтожит несколько важных целей на территории России.

Ранее стало известно, что ГУР Минобороны Украины планирует третью атаку на Крымский мост и утверждает, что разрушение его будет неизбежным.

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#всу
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Мособлдума расширит меры поддержки участников СВО и их семей
03 апреля 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы на заседании 4 апреля планируют расширить меры поддержки участников специальной военной операции. Будет рассмотрено два законопроекта в рамках социальной газификации и квотирования рабочих мест.
«У нас действуют льготы при подключении газа. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на бесплатные работы внутри участка и установку газового оборудования стоимостью до 80 тыс. рублей. В феврале прошлого года это право мы предоставили ветеранам боевых действий, а в июне – мобилизованным. Считаем, что необходимо дать такую возможность всем участникам спецоперации и членам их семей», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Второй законопроект вводит квоты для приёма на работу ветеранов боевых действий.
«Нам важно поддержать наших воинов, которые возвращаются домой с СВО. Они хотят работать и развиваться. У многих есть семьи. Важно, чтобы мужчины могли обеспечить близких. Для работодателей, если сотрудников более 100, квота составит 1% от среднесписочной численности работников», - пояснил Брынцалов.
Он добавил, что работодатели, которые оформляют на работу ветеранов боевых действий, получают субсидии от государства. Малые и средние предприятия могут рассчитывать на статус социальных.

Брынцалов пообещал, что подмосковные власти будут и дальше расширять меры поддержки участников СВО и их близких. Эту задачу он назвал одной из приоритетных.

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