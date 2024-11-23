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Более 40 боевиков ВСУ ликвидировали за сутки подразделения «Днепра»

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы подразделений группировки войск «Днепр» за минувшие сутки ликвидировали более 40 боевиков ВСУ, а также станции РЭБ «Буковель-AD» и «Анклав-Н». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу.
Отмечается, что российские военные поразили живую силу и боевую технику четырёх бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новопавловка и Малая Токмачка в Запорожской области и Казацкое в Херсонской области.

Украинская армия потеряла свыше 40 бойцов, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD» и «Анклав-Н».



Также ВС РФ за минувшие сутки уничтожили на земле украинский самолёт МиГ-29.

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«Не имеет голоса»: Россия ответила на призыв Меркель к Украине по переговорам
Депутат ГД Чепа: переговоры будут вестись с НАТО, а Киев сделает, что скажут
23 ноября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/reflection_art

Переговоры по Украине будут в первую очередь с Вашингтоном и натовскими странами, а киевский режим скажет и сделает то, что ему продиктуют, пишет «Лента.ру», ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.
Таким образом парламентарий оценил призыв бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, чтобы Киев не принимал решение по переговорному процессу единолично. Собеседник добавил, что Владимир Зеленский исполняет волю Запада, а украинская сторона «не имеет решающего голоса».

«Поэтому, конечно, это Запад, это в первую очередь Соединенные Штаты Америки и страны НАТО. С ними будут вестись переговоры. А Украина будет делать то, что ей сказано», — прокомментировал Чепа.
После начала спецоперации в Донбассе коллективный Запад стал помогать киевским неонацистам всеми доступными средствами.

Ранее сообщалось, чего испугались на Украине.

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Спецназ «Ахмат» уничтожил ВСУ из танка прямой наводкой в Часовом Яре в ДНР
Кадыров: спецназ «Ахмат» уничтожил ВСУ в Часовом Яре в ДНР
23 ноября 2024, 12:52

Фото: istockphoto/reflection_art

Живую силу боевиков ВСУ прямой наводкой из танка в Часовом Яре Донецкой народной республики уничтожили бойцы спецназа «Ахмат» совместно с ВС РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в своем Telegram-канале.
«Часов Яр. Южное направление. Спецназ «АХМАТ» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ обнаружил живую силу противника и прямой наводкой из танка и минометов уничтожил ее», — гласит публикация.
Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска в Запорожской области. Местные власти подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.

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Боевики ВСУ ударили ракетой по порту Бердянска
Губернатор Балицкий: боевики ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска
23 ноября 2024, 12:36

Фото: istockphoto/Olena_Z

Ракетный удар по порту Бердянска на юге Запорожской области нанесли боевики ВСУ. Как уточнил глава региона Евгений Балицкий, никто не пострадал, очаги возгорания потушили.
«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены», — сказано в Telegram-канале чиновника.
Балицкий призвал людей не паниковать и предупредил о возможных повторных атаках.

Запорожская область вошла в состав России в результате референдума в сентябре 2022 года. Кроме того, российскими субъектами стали Луганская и Донецкая народные республики и Херсонская область. Киевский режим не признал результаты голосования и продолжает обстрел указанных территорий.

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#россия
#украина
#война
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#конфликт
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#запорожская область
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Песков: сотни россиян ежедневно подписывают контракты с МО для службы в зоне СВО
23 ноября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/yulenochekk

Контракты на службу в зоне спецоперации заключают ежедневно сотни россиян, проинформировал РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Этих людей очень много — сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», — прокомментировал он.
Песков добавил, что сначала контрактников тщательно обучают и готовят, поэтому потребности говорить в настоящее время о мобилизации нет.

С представителем Кремля говорила 16-летняя журналистка-практикантка из Луганска Фаина Савенкова. В 12 лет девушка попала в базу неонацистов «Миротворца», призвав ООН защищать детей Донбасса.

Частичная мобилизация в России прошла осенью 2022 года. Тогда на службу призвали свыше 300 тысяч человек.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#минобороны рф
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#конфликт
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ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, откуда обстреливалась Запорожская АЭС
Рогов: ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Никополе
23 ноября 2024, 11:52

Фото: iStock/aapsky

ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт в городе Никополь Днепропетровской области, откуда ВСУ обстреливают Энергодар – город-спутник Запорожской АЭС. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что Никополь расположен на правом берегу Днепра. Оттуда украинские войска ведут регулярные обстрелы Энергодара, ЗАЭС и прилегающей к ней территории.

Точными ударами российским войскам удалось уничтожить этот наблюдательный пункт.

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«Может прилететь не с пустышкой»: на Украине испугались нового удара
Нардеп ВРУ Дубинский: Киеву и США выгоден ядерный удар по Украине
23 ноября 2024, 11:47

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Киевскому режиму и США необходимо, чтобы РФ ударила ядерным оружием, причем сценарий такого развития событий может стать реальностью, считает нардеп украинского парламента Александр Дубинский, который сейчас в СИЗО и подозревается в госизмене.
Таким образом депутат высказался про удар по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске «Орешником» в ответ на удары ВСУ по Брянской и Курской областям британскими Storm Shadow и американскими ATACMS.

«Это носитель ядерного оружия, который завтра может прилететь не с пустышкой. Ядерный удар на сегодня — лучший исход как для Зеленского, который не знает, как выпутаться <…>, так и для его спонсоров из клики Байдена-Обамы, которые прогнали через Украину рекордные 187 миллиардов долларов. А Зеленский с (главой своего Офиса Андреем. — Прим. ред.) Ермаком выживут — они в бункере».
Ранее стало известно, как на Западе оценили слова президента России Владимира Путина о праве РФ бить в ответ по военным объектам Запада.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#курская область
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#ракета
#ядерное оружие
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Жительница Курской области рассказала, как ВСУ разрушили её родное село
Жительница Курской области: ВСУ разрушили село Шептуховка
23 ноября 2024, 11:37

Фото: iStock/Bilanol

Жительница приграничного района Курской области Людмила рассказала, как боевики ВСУ разрушили её родное село. Об этом женщина сообщила в беседе с РИА Новости.
Людмила до эвакуации жила в селе Шептуховка Кореневского района. После вторжения украинских войск она спешно выехала оттуда. По её словам, ВСУ прицельно били по жилым домам.

Женщина заявила, что село было практически полностью уничтожено. ВСУ разбили школу, в которой она работала завхозом. А незадолго до вторжения там был проведён ремонт.

Также Людмила отметила, что из опасной зоны людей вывозил лично Шептуховского сельсовета Кореневского района Юрий Ткачёв. Причём он помогал эвакуировать даже те населённые пункты, которые не входили в его участок.

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#сво
#атака
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Два трансформатора взорвались в Киеве
Телеканал Киев24: два трансформатора взорвались в районе Борщаговка в Киеве
23 ноября 2024, 11:29

Фото: istockphoto/RamonCast

В киевском районе Борщаговка взорвались два трансформатора, передает украинский телеканал «Киев24».
«Ночью на Софиевской Борщаговке взорвались два трансформатора», — сказано в Telegram-канале СМИ.
Причины взрывов и масштаб последствий неизвестны.

Перед этим ирландский журналист Чей Боуз призывал молиться о том, чтобы у лидеров Запада проявилось здравомыслие после слов президента России Владимира Путина про то, что страна имеет право бить в ответ по западным военным объектам.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, когда главы Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима.

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Удары Су-25 в Курской области, взятие в полукольцо Часов Яра: последние новости СВО
23 ноября 2024, 11:13

Фото:iStock/MaxKolmeto

Российские войска активно ведут боевые действия на нескольких фронтах, включая направления Угледара, Донецка, Держинска, демонстрируя тактические успехи и продвижение. В свою очередь, украинская сторона продолжает сопротивление, осуществляя обстрелы и контратаки. О последних событиях в зоне СВО на 23 ноября расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области министр обороны Андрей Белоусов провел инспекцию группировки войск «Север». Командующий генерал-полковник Александр Лапин сообщил министру о выполнении боевых задач. Войска РФ достигли успехов в районах населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин и Малая Локня. Артиллерийским огнем и FPV-дронами предотвращено выдвижение пяти штурмовых групп ВСУ, насчитывающих до 25 человек, в сторону населённого пункта Новоивановка, а также двух штурмовых групп общей численностью до 10 человек в направлении Дарьино и Нижнего Клина.
В приграничных районах Курской области 23 ноября экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по подразделениям ВСУ. В результате экипажей уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав украинкой армии.

Покровское направление


Отряды российских войск успешно продвигаются в сторону Старых Тернов, продолжается зачистка Берестков. Ситуация осложнена контратаками противника из опорного пункта на дороге. Продвижение российских войск оказывает влияние на локальное сражение за Сонцовку. Министерство обороны подтвердило освобождение Новодмитровки. В районах Пустынки и Пушкино российские силы продолжают атаки, добиваясь успехов.

К западу от Селидово штурмовые подразделения российской армии провели неожиданный манёвр, продвинувшись от Петровки и Григоровки в сторону Даченского. Этот ход создает дополнительную угрозу для украинских сил в Покровске и затрудняет переброску резервов для поддержки позиций в районе Курахово.

Угледарское направление


Российские военные вокруг Великой Новосёлки сжимают кольцо. Войска продвигаются к дороге на Гуляйполе со стороны Ровнополя. Фронт смещается к северу из-за сопротивления украинских подразделений. В районе населенного пункта Раздоловки идут ожесточенные бои, севернее села российские штурмовики перерезали дорогу на Богатырь. Со стороны Шахтёрского и Золотой Нивы войска продвинулись до 4 км, выйдя практически на внешний оборонительный контур Великой Новосёлки.
В результате переговоров в РФ из Украины вернулись жители Курской области
В результате переговоров в РФ из Украины вернулись жители Курской области

Донецкое направление


В Часов Яре продолжаются бои на восточной стороне огнеупорного комбината и стадиона. Разведывательные подразделения ВС России смогли проникнуть в первые многоэтажные здания и провести разведку боем. Тем не менее, ВСУ продолжают бороться за удержание контроля над городом. Противник активно использует ударные дроны, польские минометы и артиллерию. Российским подразделениям противостоят лишь батальоны, выделенные из состава вышестоящих соединений, которым необходимо удерживать длинную линию фронта. В настоящее время идет полуохват Часов Яра. Заметно продвижение в районе населенного пункта Ступочки и Григоровки.

Освобождение Часова Яра имеет огромное знчение и позволит российской артиллерии достигать Краматорска, Дружковки и Славянска. Это также увеличит радиус действия и возможности атак беспилотников, сообщил в интервью ТАСС эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

Держинское направление


В Троецке вооруженные силы России закрепились вдоль улицы Героев Труда и улицы Мирная. Продолжаются штурмовые действия. Ситуация для Вооружённых сил Украины становится всё более сложной. Основными целями российского штурма стали районы шахт «Торецкая» и «Центральная». Утрата контроля над этими территориями может привести к потере всего оставшегося города.

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