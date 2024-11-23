Более 40 боевиков ВСУ ликвидировали за сутки подразделения «Днепра»

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Бойцы подразделений группировки войск «Днепр» за минувшие сутки ликвидировали более 40 боевиков ВСУ, а также станции РЭБ «Буковель-AD» и «Анклав-Н». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу.
Отмечается, что российские военные поразили живую силу и боевую технику четырёх бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новопавловка и Малая Токмачка в Запорожской области и Казацкое в Херсонской области.
Украинская армия потеряла свыше 40 бойцов, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD» и «Анклав-Н».
Также ВС РФ за минувшие сутки уничтожили на земле украинский самолёт МиГ-29.
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Украинская армия потеряла свыше 40 бойцов, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD» и «Анклав-Н».
Также ВС РФ за минувшие сутки уничтожили на земле украинский самолёт МиГ-29.
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Анастасия Чинкова