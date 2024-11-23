Удары Су-25 в Курской области, взятие в полукольцо Часов Яра: последние новости СВО

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Российские войска активно ведут боевые действия на нескольких фронтах, включая направления Угледара, Донецка, Держинска, демонстрируя тактические успехи и продвижение. В свою очередь, украинская сторона продолжает сопротивление, осуществляя обстрелы и контратаки. О последних событиях в зоне СВО на 23 ноября расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области министр обороны Андрей Белоусов провел инспекцию группировки войск «Север». Командующий генерал-полковник Александр Лапин сообщил министру о выполнении боевых задач. Войска РФ достигли успехов в районах населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин и Малая Локня. Артиллерийским огнем и FPV-дронами предотвращено выдвижение пяти штурмовых групп ВСУ, насчитывающих до 25 человек, в сторону населённого пункта Новоивановка, а также двух штурмовых групп общей численностью до 10 человек в направлении Дарьино и Нижнего Клина.
В приграничных районах Курской области 23 ноября экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по подразделениям ВСУ. В результате экипажей уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав украинкой армии.
Покровское направление
Отряды российских войск успешно продвигаются в сторону Старых Тернов, продолжается зачистка Берестков. Ситуация осложнена контратаками противника из опорного пункта на дороге. Продвижение российских войск оказывает влияние на локальное сражение за Сонцовку. Министерство обороны подтвердило освобождение Новодмитровки. В районах Пустынки и Пушкино российские силы продолжают атаки, добиваясь успехов.
К западу от Селидово штурмовые подразделения российской армии провели неожиданный манёвр, продвинувшись от Петровки и Григоровки в сторону Даченского. Этот ход создает дополнительную угрозу для украинских сил в Покровске и затрудняет переброску резервов для поддержки позиций в районе Курахово.
Угледарское направление
Российские военные вокруг Великой Новосёлки сжимают кольцо. Войска продвигаются к дороге на Гуляйполе со стороны Ровнополя. Фронт смещается к северу из-за сопротивления украинских подразделений. В районе населенного пункта Раздоловки идут ожесточенные бои, севернее села российские штурмовики перерезали дорогу на Богатырь. Со стороны Шахтёрского и Золотой Нивы войска продвинулись до 4 км, выйдя практически на внешний оборонительный контур Великой Новосёлки.
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Донецкое направление
В Часов Яре продолжаются бои на восточной стороне огнеупорного комбината и стадиона. Разведывательные подразделения ВС России смогли проникнуть в первые многоэтажные здания и провести разведку боем. Тем не менее, ВСУ продолжают бороться за удержание контроля над городом. Противник активно использует ударные дроны, польские минометы и артиллерию. Российским подразделениям противостоят лишь батальоны, выделенные из состава вышестоящих соединений, которым необходимо удерживать длинную линию фронта. В настоящее время идет полуохват Часов Яра. Заметно продвижение в районе населенного пункта Ступочки и Григоровки.
Освобождение Часова Яра имеет огромное знчение и позволит российской артиллерии достигать Краматорска, Дружковки и Славянска. Это также увеличит радиус действия и возможности атак беспилотников, сообщил в интервью ТАСС эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.
Держинское направление
В Троецке вооруженные силы России закрепились вдоль улицы Героев Труда и улицы Мирная. Продолжаются штурмовые действия. Ситуация для Вооружённых сил Украины становится всё более сложной. Основными целями российского штурма стали районы шахт «Торецкая» и «Центральная». Утрата контроля над этими территориями может привести к потере всего оставшегося города.
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