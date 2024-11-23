В Кремле высказались о новой мобилизации в России

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
В России не обсуждается вопрос о проведении мобилизации. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«О мобилизации речи никакой не ведется», — отметил официальный представитель Кремля.
21 сентября 2022 года в РФ была объявлена частичная мобилизация. Были призваны свыше 300 тысяч россиян. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова