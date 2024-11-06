«Более 50 скорых»: удар по «Мотор Сич» на Украине, последствия и почему ВСУ скрывают данные об атаке ВС РФ

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Украинские власти скрывают истинные потери после удара по цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье, утверждает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. О том, что известно об атаке на объект ВСУ расскажет «Радио 1».
ВС РФ ударили по «Мотор Сич»
Об ударе ВС России по заводу «Мотор Сич» 29 сентября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее, 26 сентября, Министерство обороны России заявило еще об одном успешном ударе по «Мотор Сич». Тогда прилетом УМПК-500 были разбиты цеха, производящие дроны. По данным ведомства, всего было ликвидировано до 250 БПЛА.
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«Мотор Сич»: что это
«Мотор Сич» — украинский завод, занимающийся ремонтом военной техники и производством беспилотных летательных аппаратов, а также подготовкой операторов дронов. Располагается в Запорожье. Известно, что в некоторых помещениях завода находятся склады боеприпасов, а также двигателей для ракет РСЗО.
Рогов сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные нанесли удар по территории завода «Мотор Сич» в Запорожье, где располагается цех по сборке дронов для Вооруженных сил Украины. Он отметил, что на место происшествия прибыли более 50 скорых, однако официальные лица Украины сообщают лишь о шести погибших и 22 раненых.
По его мнению, в настоящее время идет реальный подсчет потерь на «Мотор Сич», в то время как украинские власти пытаются контролировать распространение видео и фотографий с места происшествия в интернете, чтобы скрыть данные.
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Анастасия Хохлова