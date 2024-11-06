ВСУ могут попасть в окружение в Курахово

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ВСУ в Курахово находятся под угрозой российского окружения. Об этом сообщил офицер 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков в эфире «Радио Свобода»*.
Войтенков не стал прямо отвечать на вопрос ведущего, будут ли украинские войска оставлять Курахово. Однако вынужден был признать, что обстановка на том направлении кардинально изменилась даже по сравнению с летним периодом. За последние два месяца ситуация для ВСУ в районе Курахово сильно осложнилась, пояснил Войтенков.
Накануне военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке писал, что украинская армия может оказаться в российском котле в городе Курахово в ДНР. Он полагает, что спастись от этого ВСУ смогут только путем масштабного отступления.
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* включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией
Элина Позднякова